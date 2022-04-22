«Интер» готов дать Дибале 3-летний контракт с зарплатой € 7 млн в год

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком другого итальянского клуба. Об этом сообщат журналист Никола Скира в свой социальной сети.



По информации источника, «Интер» ведет переговоры с 28-летним аргентинцем, который по окончании сезона станет свободным агентом. В настоящий момент «нерадзурри» предлагают Дибале 3-летний контракт с зарплатой € 7 млн в год.

Напомним, ранее «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.



Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

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