Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» готов дать Дибале 3-летний контракт с зарплатой € 7 млн в год

«Интер» готов дать Дибале 3-летний контракт с зарплатой € 7 млн в год
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком другого итальянского клуба. Об этом сообщат журналист Никола Скира в свой социальной сети.

По информации источника, «Интер» ведет переговоры с 28-летним аргентинцем, который по окончании сезона станет свободным агентом. В настоящий момент «нерадзурри» предлагают Дибале 3-летний контракт с зарплатой € 7 млн в год.

Напомним, ранее «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.

Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

Что стало с Уэсли Снейдером и как он сейчас выглядит:

Новость по теме
Кьеллини склоняется к тому, чтобы покинуть «Ювентус» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022