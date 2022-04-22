Масалитин: возможно, ЦСКА стоит назначить главным тренером Василия Березуцкого

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин предложил сменить главного тренера красно-синих Алексея Березуцкого на его брата Василия.

«Понятно, что перед ЦСКА поставлены высокие цели. Другой вопрос: получается их добиться или нет. Есть объективные причины, есть субъективные, которые помогают или не помогают выполнять задачу. Если ЦСКА по итогам сезона окажется в тройке, то это будет очень хороший результат. Что касается Кубка, то четвертьфинал выпал в такой момент, когда был спад. В чемпионате тоже спад идёт. Из этого состояния надо выходить.



В конце сезона надо решать справился Березуцкий или нет. Может быть, того же Василия Березуцкого стоит назначить главным. Надо производить общий анализ и смотреть, как тренерский штаб с этими кадрами решал задачу. А потом из этого исходить. Если денег мало, то добавлять. Если тренер плохой, то надо менять. Конечно, надо ставить перед собой высокие задачи: хочется выигрывать РПЛ и Кубок», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.