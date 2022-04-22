Собака бегала с мячом по полю во время матча в Бразилии

Интересный эпизод произошёл во время первого матча финала бразильской лиги Пернамбукано (7 по силе дивизион страны) между «Наутико» и «Ретро» (0:1).

На 84-й минуте собака полицейского отделения города выбежала на поле и остановила матч. Сначала она попыталась покусать одного из игроков «Наутико», а затем некоторое время попросту бегала по газону, пока не нашла мяч. Собака бегала с ним около 30 секунд, пока её не поймали местные сотрудники полиции и не вывели со стадиона.

Встреча была продолжена, но итоговый счёт остался прежним — команда «Ретро» победила команду «Наутико» со счётом 1:0. 30 апреля между командами запланирован второй матч, но уже на стадионе коллектива, который ведёт в счёте после первой игры.