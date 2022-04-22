Агент Кучаева высказался о готовности игрока остаться в «Рубине» после аренды

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Константина Кучаева, выступающего на правах аренды за «Рубин», рассказал о состоянии хавбека.
«Кучаев получает в «Рубине» то, зачем он туда уходил. Костя — один из лидеров команды, постоянно играет. Хочет ли он остаться после окончания аренды? Многое зависит от «Рубина», позиции ЦСКА, но его всё устраивает в Казани, он всем доволен, на данный момент», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Константин Кучаев выступал за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. В составе казанского клуба Кучаев забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 5 играх.
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