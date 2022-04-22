Оклад тен Хага в «Манчестер Юнайтед» будет в два раза выше, чем в «Аяксе» — € 11 млн в год

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который недавно стал главным тренером «Манчестер Юнайтед», будет получать в Англии около € 11 млн в год. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, это в два раза больше того, что специалист получает в амстердамском «Аяксе». Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
После 33 сыгранных матчей «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.
- 22 апреля 2022
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