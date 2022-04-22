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Деклан Райс отклонил предложение «Вест Хэма» по новому контракту и хочет уйти летом

Деклан Райс отклонил предложение «Вест Хэма» по новому контракту и хочет уйти летом
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение команды по продлению контракта. Футболист открыл для перехода в новый клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, 23-летний футболист не собирается продлевать контракт с «молотобойцами», который истекает летом 2024 года.

Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии в 43 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.

Ранее сообщалось, что Райса готовы подписать несколько топ-команд английской Премьер-Лиги, включая «Манчестер Юнайтед».

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