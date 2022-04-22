Le Parisien: Антонио Конте мечтает возглавить «ПСЖ» в следующем сезоне
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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте в следующем сезоне мечтает тренировать французский «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, итальянский специалист сообщил руководителям парижского клуба о заинтересованности в работе в их клубе, но Конте не является первым выбором на должность главного тренера команды, которую в настоящее время занимает Маурисио Почеттино.
52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года. Под его руководством английская команда идёт на четвертой строчке чемпионата страны, набрав в 32 матчах 57 очков.
Ранее Конте также тренировал в Англии лондонский «ПСЖ», а в Италии работал с «Интером», «Ювентусом» и «Аталантой».
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