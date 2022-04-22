Отметили день рождения московских футбольных клубов на квизе «Чемпионат Brainboy»
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18 апреля, в день рождения ФК «Спартак» и ФК «Динамо» состоялась уже четвертая игра «Чемпионат Brainboy».
Вторую победу подряд одерживает команда «Штаб»! Вторым стал коллектив «Гарпастум, а бронзу забирает «Major League, Suck It.
Статистика:
Также призами от Championat.com и Hard Rock Cafe отметили команды, занявшие 4, 9, 17 и 30 места!
Всем спасибо за участие и до встречи на следующих играх!
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