Фати может сыграть 1 мая в матче с «Мальоркой». Последний раз он выходил на поле 20 января

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может принять участие в матче с «Мальоркой», который запланирован на 1 мая. Об этом сообщает AS.



По информации источника, в клубе думали, что испанец будет готов принять участи в игре с «Райо Вальекано», которая состоится 24 апреля, однако позже в руководстве каталонцев приняли решение, что участие нападающего в матчах откладывается. Тем не менее, Фати может сыграть 1 мая в противостоянии с «Мальоркой»

Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.



Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.

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