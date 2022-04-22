Игрок «Баварии» Горецка: игры с «Боруссией» особенные и всегда захватывающие

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча с «Боруссией», который состоится завтра.

«Игры с «Боруссией» всегда особенные, потому что они наш основной конкурент, это всегда захватывающие игры. Для меня, учитывая мое профессиональное прошлое, они особенно интенсивные. Это началось, когда я играл ещё в «Бохуме» и «Шальке». Для меня матчи с «Боруссией» всегда были как дерби. Надеюсь, после этой игры ма докажем, что достойны титула», — цитирует Горецку сайт Бундеслиги.

Дортмундцы (63) занимают второе место в чемпионате Германии, мюнхенцы (72) — первое.

Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2014 года Леон вызывается в национальную команду Германии. Горецка продлил контракт с «Баварией» в сентябре 2021 года. Новое соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.