Пауло Дибала может сменить «Ювентус» на «Рому»
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Римская «Рома» вступила в гонку за подписание контракта с нападающим туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой, который предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Ранее интерес к 28-летнему аргентинскому футболисту приписывали со стороны английских «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла», итальянского «Интера» и испанского «Атлетико». Новому коллективу Дибала достанется на правах свободного агента, так как игрок не сумел согласовать новый контракт с «Ювентусом», за который он выступает с 2015 года.
В нынешнем сезоне Дибала в 24 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.
Новость по темеДибала интересен «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
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