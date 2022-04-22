Форвард «Спартака» Николсон познакомился с убранством купе поезда

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон начал наслаждаться поездкой на поезде в Ростов-на-Дону с первых минут.
Ямайский нападающий, для которого эта поездка на поезде, вероятно, стала первой в жизни, стал рассматривать купе, в котором ему предстоит провести ближайшие часы. Футболист «попил» из фирменной железнодорожной кружки и продолжил рассматривать предметы обихода. Вместе с ним в купе находятся защитник Максимилиано Кофрие и полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.
Николсон стал футболистом московской команды в зимнее трансферное окно. 25-летний нападающий в девяти матчах за команду забил шесть голов и отдал результативную передачу.
Матч «Ростов» — «Спартак» в рамках 26-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало: 16:30 мск.
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