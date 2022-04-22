Александр Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на матч 34-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Об этом сообщает пресс-служба монегасков в «твиттере».

Встреча «Сент-Этьен» — «Монако» состоится завтра, 23 апреля. Начало: 20:00 мск.



После 33 матчей в чемпионате Франции «Сент-Этьен» с 31 очком идёт на 18-й позиции турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны. «Монако» расположился на пятой строчке с 56 очками. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 77 очков.



25-летний Головин в 35 матчах нынешнего сезона стал автором четырёх голов и восьми результативных передач. Соглашение российского полузащитника с «Монако» истекает в 2024 году.