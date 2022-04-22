Николсон развлекался в купе, Бакаев позировал с шарфом на платформе. Фото с вокзала

22 апреля в Москве с Казанского вокзала футболисты московского «Спартака» на поезде отправились в Ростов-на-Дону, где 24 апреля встретятся с командой «Ростов».
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон начал наслаждаться поездкой на поезде в Ростов-на-Дону с первых минут. Ямайский нападающий, для которого эта поездка на поезде, вероятно, стала первой в жизни, стал рассматривать купе, в котором ему предстоит провести ближайшие часы. Футболист «попил» из фирменной железнодорожной кружки и продолжил рассматривать предметы обихода. Вместе с ним в купе находятся защитник Максимилиано Кофрие и полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.
Фото проводов «Спартака» в Ростов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 22 апреля 2022
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