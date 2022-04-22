Мбаппе может остаться в «ПСЖ», но хочет выиграть с командой Лигу чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет видеть в команде радикальные изменения для того, чтобы она могла победить в Лиге чемпионов. В этом случае французский футболист готов подписать с парижанами новый контракт. Об этом сообщает журналист Робин Баирнье в «твиттере».
Напомним, в 2020 году «ПСЖ» добрался до финала главного европейского турнира, но проиграл с минимальным счётом мюнхенской «Баварии». Тот результат остаётся для французского клуба наивысшим за всю историю.
23-летний Мбаппе в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. Соглашение нападающего с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в € 160 млн.
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