Тренер «Боруссии» Розе: мы хотим помешать «Баварии» выиграть титул
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Главный тренер «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от матча с «Баварией», который состоится завтра.
«У нас есть импульс после победы над «Вольфсбургом», но «Бавария» — следующий вызов, другая команда, другое качество и выездная игра. Нам нужно показать смелое выступление. Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — цитирует тренера сайт Бундеслиги.
Дортмундцы (63) занимают второе место в чемпионате Германии, мюнхенцы (72) — первое. Розе работает в дортмундской «Боруссии» с 2021 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.
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