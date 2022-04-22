«Арсенал» может подписать нападающего «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может стать игроком другого английского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, форвард может стать игроком «Арсенала». Главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в трансфере. Технический директор лондонцев Эду последние несколько месяцев ведёт переговоры с представителями бразильца.

В текущем сезоне Жезус принял участие в 23 матчах, отметившись 3 голами и семью результативными передачами. В прошлом сезоне бразилец помог «горожанам» стать чемпионами Англии, а также завоевать Кубок английской лиги.



Габриэл Жезус перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2017 года за € 32 млн из «Палмейраса».Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 60 млн.