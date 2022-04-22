«Вест Хэм» не продаст Деклана Райса, даже если он не продлит контракт

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс продолжит выступления в лондонском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» не согласятся продавать Райса, даже если он откажется продлять контракт с клубом. Райс ранее отклонил несколько предложений клуба о новом соглашении. Действующий контракт игрока истекает летом 2024 года.

Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.



Ранее сообщалось, что Райса готовы подписать несколько топ-команд английской Премьер-Лиги, включая «Манчестер Юнайтед».