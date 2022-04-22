«Вест Хэм» не продаст Деклана Райса, даже если он не продлит контракт
Поделиться
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс продолжит выступления в лондонском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, «молотобойцы» не согласятся продавать Райса, даже если он откажется продлять контракт с клубом. Райс ранее отклонил несколько предложений клуба о новом соглашении. Действующий контракт игрока истекает летом 2024 года.
Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.
Ранее сообщалось, что Райса готовы подписать несколько топ-команд английской Премьер-Лиги, включая «Манчестер Юнайтед».
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
23:20
-
23:14
-
22:57
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
21:51
-
21:38
-
21:35
-
21:24
-
21:24
-
21:10
-
21:03
-
20:55
-
20:50
-
20:44
-
20:33
-
20:32
-
20:14
-
19:59
-
19:44
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:08
-
18:47
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:23
Партнерский контент