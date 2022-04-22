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Президент «ПСЖ» встретился с семьёй Мбаппе в Катаре

Президент «ПСЖ» встретился с семьёй Мбаппе в Катаре
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провёл встречу с семьёй нападающего команды Килиана Мбаппе в столице Катара Дохе. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «твиттере».

По сведениям источника, эта встреча не повлияла на продвижение команды в вопросе продления контракта с 23-летним футболистом. Однако этот вопрос не был главным на встрече сторон, так как семья Мбаппе находилась в Катаре на отдыхе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, чей контракт с парижанами истекает в конце сезона, может подписать новое соглашение с командой, если увидит в «ПСЖ» изменения, которые могут позволить клубу одержать победу в Лиге чемпионов.

Мбаппе в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи.

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