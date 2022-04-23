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Украинский журналист Цыганик: Сергей Ребров и Шевченко собираются вернуться в Украину

Украинский журналист Цыганик: Сергей Ребров и Шевченко собираются вернуться в Украину
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Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров планирует вернуться на родину.

«Мы общались с Ребровым, и он собирается вернуться после завершения контракта. Он ждет, когда завершится контракт, чтобы быть с народом Украины. Это же касается Андрея Шевченко. Он планирует в ближайшее время приехать в Украину, у него тут гуманитарные фонды», — цитирует журналиста Fanday.

Напомним, Ребров возглавил «Аль-Айн» в 2021 году. Ранее украинский специалист работал в киевском «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и сборной Украины. Во время игровой карьеры Ребров выступал за «Шахтёр», киевское «Динамо», «Тоттенхэм Хотспур», «Фенербахче», «Вест Хэм Юнайтед» и казанский «Рубин».

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