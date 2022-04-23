«Барселона» обновила рекорд посещаемости в женском футболе
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В полуфинале женской Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда встречалась с немецким «Байером». Встречу посетили 91648 человек — рекорд посещаемости для женского футбола. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды в «твиттере».
Предыдущий рекорд также принадлежал стадиону «Барселоны». В марте 2022 года «Камп Ноу» принимал матч эль-класико с «Реалом», на который собрались 91553 человека. Та встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:2. Игра с «Вольфсбургом» закончилась для «Барселоны» уверенной победой со счётом 5:1.
В другом полуфинале Лиги чемпионов встретятся две французские команды. «Лион» завтра, 24 апреля, на своём поле сыграет с «ПСЖ».
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