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Магуайр — худший игрок АПЛ по числу ошибок, приведших к удару, в топ-10 ещё 3 игрока «МЮ»

Магуайр — худший игрок АПЛ по числу ошибок, приведших к удару, в топ-10 ещё 3 игрока «МЮ»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр занимает первое место в английской Премьер-лиге среди полевых игроков по числу ошибок, приведший к удару по воротам. Об этом сообщает Whoscored.

Статистика ведётся с начала прошлого сезона. На счету английского защитника восемь подобных ошибок в 62 матчах.

2-3 строчку делят ещё один футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич (39 матчей) и защитник «Арсенала» Габриэл (52) — по шесть ошибок.

4-8 строчку с пятью ошибками заняли Давинсон Санчес («Тоттенхэм», 36 матчей), Адам Вэбстер («Брайтон», 46), Люк Эйлинг («Лидс», 49), Тайрон Мингс («Астон Вилла», 65) и Джеймс Тарковски («Бёрнли», 65).

9-10 место разделили ещё два футболиста «Манчестер Юнайтед» — Люк Шоу (52 матча) и Аарон Ван-Биссака (54).

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