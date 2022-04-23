Вратарь «Спартака» Александр Селихов полностью восстановился после травмы
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, что полностью восстановился от травмы.
«Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился», — приводит слова Селихова Sport24.
В конце марта 28-летний вратарь был вызван в национальную команду России, на сборах которых почувствовал боль в спине. Селихов досрочно вернулся в расположение «Спартака», но в следующих четырех матчах команды на поле не появлялся. На матчах Российской Премьер-Лиги Селихова не было в заявке команды, но он появился в ней на игру четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (1:0).
Напомним, в воскресенье, 24 апреля, «Спартак» проведёт гостевой матч с «Ростовом». Из-за закрытого аэропорта в Ростове-на-Дону, московской команде приходится добираться до матча на поезде.
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