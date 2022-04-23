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Криштиану Роналду опубликовал первое семейное фото после смерти новорождённого сына

Криштиану Роналду опубликовал первое семейное фото после смерти новорождённого сына
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал первую семейную фотографию после выписки его жены Джорджины Родригес из больницы. Возлюбленная футболиста родила ему близнецов — мальчика и дочку. Позднее Роналду сообщил, что мальчик не выжил.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

«Дом, милый дом. Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты в наш адрес. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Теперь пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что поприветствовали в этом мире», — написал Роналду в соцсетях.

Напомним, из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0.

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