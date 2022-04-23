Криштиану Роналду опубликовал первое семейное фото после смерти новорождённого сына

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал первую семейную фотографию после выписки его жены Джорджины Родригес из больницы. Возлюбленная футболиста родила ему близнецов — мальчика и дочку. Позднее Роналду сообщил, что мальчик не выжил.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

«Дом, милый дом. Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты в наш адрес. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Теперь пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что поприветствовали в этом мире», — написал Роналду в соцсетях.

Напомним, из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0.