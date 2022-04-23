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Киммих — о матче с «Боруссией»: это будет особенная игра для «Баварии»

Киммих — о матче с «Боруссией»: это будет особенная игра для «Баварии»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего матча против дортмундской «Боруссии» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

«Мы определённо хотим обыграть их дома, чтобы выиграть титул. Это особенная игра для нас и для всей Бундеслиги. Получить чемпионский трофей — наша главная цель», — цитирует Киммиха официальный сайт Бундеслиги.

После 30 матчей «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Боруссия» находится на второй позиции. В активе команды 63 балла. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 23 апреля. Начало — 19:30 мск.

В текущем сезоне Киммих сыграл за «Баварию» в 35 матчах, забив 3 гола, а также отдав 10 голевых передач.

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