Фонд из Бахрейна готов выделить «Милану» € 300 млн на трансферы в случае покупки клуба

Крупнейший инвестиционный фонд из Бахрейна – Investcorp продолжает переговоры с компанией Eliott Management о покупке итальянского «Милана» и надеется завершить сделку уже к концу месяца. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Уже на сезон-2022/2023 Investcorp планирует большие инвестиции в усиления на трансферном рынке для «Милана» и готов выделить на ближайшие два трансферных окна сумму в размере € 300 млн. Так, первым подписанием, с большой долей вероятности, станет 22-летний нидерландский защитник «Лилля» Свен Ботман, также в приоритете – подписание нового центрального нападающего.
Уже летом «Милан» может пополнить и форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, о принципиальной договорённости с которым СМИ сообщали ранее, однако его планируется использовать в качестве флангового игрока.
В качестве возможных имён на усиление атаки «Милана» фигурируют такие нападающие, как Джанлука Скамакка из «Сассуоло» и Себастьен Аллер из «Аякса».
«Интер» разгромил «Милан» в ответной игре полуфинала Кубка Италии.
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Напомним, что в текущем сезоне «Милан» продолжает вести борьбу за титул чемпиона Италии – подопечные Стефано Пиоли лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 71 очко в 33 матчах. У ближайшего преследователя в лице «Интера» — 69 очков, а также матч в запасе.
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