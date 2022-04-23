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Рангник подтвердил, что Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Рангник подтвердил, что Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
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63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», подтвердил информацию СМИ о том, что звёздный французский хавбек Поль Погба не намерен продлевать контракт с клубом.

«При нынешнем положении вещей Погба не будет продлевать свой контракт с «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, в следующем сезоне его здесь не будет», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на UdtReport.

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с «манкунианцами» истекает 30 июня этого года.

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