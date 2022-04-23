Рангник: уверен, что в достижениях Клоппа и Гвардиолы есть не только их заслуга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о том, что за успехами именитых специалистов стоят и другие люди, а также выразил мнение, что перестройку клуба можно осуществить в достаточно короткий срок.
«Какие-либо изменения в «Манчестер Юнайтед» — это не то, что может осуществить только один человек в качестве главного тренера. При всём уважении к Клоппу и Гвардиоле, я уверен, что в достижениях Клоппа и Гвардиолы есть не только их заслуга.
Я считаю, что для того, чтобы что-то изменить в клубе, не нужно два или три года. Это может произойти в течение одного года, и другие клубы, которые располагаются неподалёку отсюда, показали, что для этого не требуется два, три, четыре года. Всё можно осуществить в одно, два, может три, трансферных окна», — приводит слова Рангника UtdReport в «Твиттере».
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