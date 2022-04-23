Гасперини высказался о работе в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о работе в команде.
«Матчи в ЛЧ сделали «Аталанту» лучше. В текущем сезоне мы не играем хорошо, но надеюсь, что сможем исправиться в последних шести матчах. Футбол сильно изменился за последние шесть лет. Нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Сейчас очень большая конкуренция. Я давал играть футболистам академии, таким как Кальдара, Гальярдини, Петанья и Бастони. Они стали частью истории.
Когда нам говорят, что мы ничего не выиграли, я отвечаю, что мы побили все исторические рекорды «Аталанты». Мне было больно, когда я услышал, как один из наших болельщиков сказал, что он завидует «Вероне» за победу в чемпионате. В тот момент мои руки опустились. Каждый рекорд для нас — как трофей», — цитирует Гасперини CalcioNews24.
64-летний итальянский специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года.
После 32 матчей в чемпионате Италии клуб из Бергамо занимает 8-е место в турнирной таблице. На счету «Аталанты» 51 очко.
- 23 апреля 2022
-
02:47
-
02:38
-
02:10
-
02:09
-
01:57
-
01:45
-
01:42
-
01:23
-
01:20
-
00:53
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:03
- 22 апреля 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
23:20
-
23:14
-
22:57
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
21:51
-
21:38
-
21:35
-
21:24
-
21:24
-
21:10
-
21:03
-
20:55