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Гасперини высказался о работе в «Аталанте»

Гасперини высказался о работе в «Аталанте»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о работе в команде.

«Матчи в ЛЧ сделали «Аталанту» лучше. В текущем сезоне мы не играем хорошо, но надеюсь, что сможем исправиться в последних шести матчах. Футбол сильно изменился за последние шесть лет. Нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Сейчас очень большая конкуренция. Я давал играть футболистам академии, таким как Кальдара, Гальярдини, Петанья и Бастони. Они стали частью истории.

Когда нам говорят, что мы ничего не выиграли, я отвечаю, что мы побили все исторические рекорды «Аталанты». Мне было больно, когда я услышал, как один из наших болельщиков сказал, что он завидует «Вероне» за победу в чемпионате. В тот момент мои руки опустились. Каждый рекорд для нас — как трофей», — цитирует Гасперини CalcioNews24.

64-летний итальянский специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года.

После 32 матчей в чемпионате Италии клуб из Бергамо занимает 8-е место в турнирной таблице. На счету «Аталанты» 51 очко.

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