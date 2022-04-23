Гвардиола – о кризисе травм в «Ман Сити»: возможно, вингеру придётся сыграть в обороне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах «горожан» в обороне после того, как из строя выбыли сразу несколько защитников в преддверии встречи 34-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом».
«Прямо сейчас мы определенно в беде. У нас есть проблемы на многих важных позициях, и мы должны адаптироваться к этому. Игроки знают, что у нас проблемы — возможно, одному вингеру придётся играть в качестве центрального защитника! (ответил Хосеп, отшучиваясь. – прим. «Чемпионата»)
Количество игроков в заявке? Мне не нравится, когда игроков много. Становится грустно оставлять на скамейке запасных четверых или пятерых, которые не играют, — я не хочу, чтобы их было восемь или девять», — приводит слова Хосепа Goal.
Напомним, к матчу с «Уотфордом» подопечные Гвардиолы подходят без ключевых игроков обороны, таких как Кайл Уокер, Джон Стоунз и Натан Аке.
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