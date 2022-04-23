Директор «Сассуоло» — о Берарди: его слишком часто недооценивали

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о нападающем команды Доменико Берарди.



«Если бы я был директором топ-клуба, то в первую очередь я бы подписал Доменико Берарди. Он фундаментальный игрок и один из тех, кого трудно заменить. Он заслуживает признания. Его слишком часто недооценивали», — цитирует Карневали CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport Italia.



В нынешнем сезоне в 28 матчах итальянской Серии А Берарди забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.



Ранее сообщалось, что Берарди является одной из главных целей «Милана» на ближайшее межсезонье, так как команда хочет усилить позицию фланговых нападающих.

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