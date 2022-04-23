Тренер «Валенсии» Бордалас: мы увидим настоящее шоу в финале Кубка Испании

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас высказался о предстоящем финале Кубка Испании с «Бетисом».



«Это очень важный момент для любого профессионала. Это очень красивый момент, которым мы собираемся насладиться. Команда очень мотивирована. С нетерпением жду этого матча. Мы молодая команда. Финал всегда сложен, тем более, когда у тебя такой соперник, как «Бетис», который проводит отличный сезон.



Победа в Кубке Испании была бы очень важна не только для меня, но и для людей, которые живут в Валенсии. Игроки отдают всех себя ради команды. Мы всегда стремимся к самым высоким целям. Надеюсь, что мы получим огромную поддержку от наших фанатов. Думаю, мы увидим настоящее шоу», — цитирует Бордаласа AS.



Финал Кубка Испании состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья) 23 апреля. Начало — 23:00 мск.

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