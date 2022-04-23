«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Де Шильо

«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Маттиа Де Шильо, сообщает Goal.

По информации источника, переговоры между туринским клубом и итальянским футболистом находятся на завершающей стадии. Официальное объявление может быть сделано в ближайшее время. Новое соглашение будет заключено до 2025 года.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Де Шильо выступает за «Ювентус» с 2017 года, перейдя из «Милана».

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл за туринский клуб 27 матчей во всех турнирах, забив один гол, а также отдав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает футболиста эффективным сменщиком правого и левого крайних защитников.