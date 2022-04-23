Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маттеус: «Баварии» необходимо было продлить контракт с Левандовским намного раньше

Маттеус: «Баварии» необходимо было продлить контракт с Левандовским намного раньше
Комментарии

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал руководство мюнхенского клуба за стратегию ведения переговоров по контракту с польским форвардом Робертом Левандовским.

«Я бы продлил контракт с Левандовским гораздо раньше и «Баварии» необходимо было это сделать. Если у вас есть шанс сохранить у себя такого игрока, то вы должны сделать для этого все возможное.

Я смотрю не на возраст, а на результативность игрока. Если бы в команде было 4-5 таких футболистов, то в таком случае ещё можно подумать о том, кто из них вам пригодится. Но на Левандовского всегда будет целая очередь из команд.

За последнее десятилетие Роберт провёл 95% игр на одинаково высоком уровне. Вот одна из причин почему лихорадит Дортмунд в этом сезоне – это то, что они полагаются на то, что их звёзды будут всегда на пике, а это не так», — приводит слова Маттеуса Abendzeitung.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022