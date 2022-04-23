Мората открыт для перехода в «Арсенал»

Нападающий «Атлетико Мадрид» Альваро Мората, выступающий за туринский «Ювентус» на правах аренды, готов к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Goal.
Испанец заявил, что открыт для переезда из Турина, пока семья рядом с ним, приветствуя и поддерживая его на протяжении всей карьеры.
На вопрос о переходе в «Арсенал» Мората ответил: «К счастью, моя жена и мои сыновья готовы думать о моём счастье. Единственное, чего они хотят, — это видеть меня счастливым. Моя жена Элис поддерживает меня в каждом решении, которое я принимаю. У меня есть хорошие варианты, и пока я с ними, то могу отправиться куда угодно, даже на Луну», — приводит слова Мораты Goal со ссылкой на с Men's Health.
В текущем сезоне Серии А Альваро Мората провёл за «Ювентус» 31 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Арендное соглашение испанского нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.
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