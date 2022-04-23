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Журналист Романо: Модрич согласовал продление контракта с «Реалом»

Журналист Романо: Модрич согласовал продление контракта с «Реалом»
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Хорватский полузащитник «Реала» (Мадрид) Лука Модрич согласовал условия продления контракта с клубом до июня 2023 года, сообщает в своём «твиттере» Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и им осталось уладить последние детали соглашения.

Действующий контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Лука Модрич сыграл за «Реал» 24 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. Также на счету хорвата 10 сыгранных матчей и четыре голевые передачи в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

Напомним, в 2018 году Лука Модрич выиграл «Золотой мяч».

Transfermarkt оценивает стоимость Модрича в € 10 млн.

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