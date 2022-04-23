На следующей неделе семья Мбаппе отправится в Мадрид на переговоры с «Реалом»

Семья нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на следующей неделе отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала» (Мадрид), сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.
Источник сообщает, что встреча будет посвящена обсуждению имиджевых вопросов в случае перехода француза в стан «Реала» ближайшим летом.
Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 30 матчей, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Также на счету нападающего восемь сыгранных матчей, шесть голов и четыре голевые передачи в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе продление контракта и оклад в размере около € 50 млн.
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