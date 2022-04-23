Рангник рассказал, сколько времени нужно «Манчестер Юнайтед» для перестройки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, сколько времени нужно клубу для перестройки.
«Для меня недостаточно сделать какие-то мелкие поправки. В медицине это можно сравнить с операцией на сердце. Я всё ещё верю, что для того чтобы изменить эти вещи, не требуется два или три года. Это может произойти в течение одного года. Другие клубы неподалёку отсюда показали, что это не занимает два, три или четыре года. Это возможно сделать в течение одного, двух или, может быть, трёх трансферных окон», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» будет тренировать Эрик тен Хаг. Рангник, в свою очередь, в конце сезона займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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