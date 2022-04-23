Магуайр не хочет покидать «Манчестер Юнайтед», несмотря на угрозы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал понять своим друзьям, что не желает покидать команду летом, несмотря на недавнюю угрозу взрыва его дома.

«Гарри не будет вытеснен из состава «Манчестер Юнайтед» такими угрозами. Его приоритетом номер один всегда будет безопасность семьи, но у него также есть сила характера, чтобы справиться с этим. Похоже, это дело рук какого-то трусливого фаната», — сказал The Sun источник, близкий к Магуайру.

Ранее сообщалось, что футболисту по электронной почте пришло письмо, в котором было сказано, что в доме, где он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр сыграл в 28 матчах, в которых забил один гол.

Transfermarkt оценивает стоимость Магуайра в € 40 млн.