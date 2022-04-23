Артета: цель — вернуть «Арсенал» на тот высокий уровень, который был при Венгере

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как принял приглашение возглавить лондонский клуб.



«Мысли о факторе Венгера приходили мне в голову, когда я соглашался на работу в «Арсенале», но это было несущественно по сравнению с волнением и возможностью, которую я увидел. Я хотел стать частью клуба и сделать то, о чём все мечтали, — вернуть «Арсенал» на тот высокий уровень, который был у него при Арсене. Очевидно, это желание было больше, чем любые опасения по поводу возможной неудачи», — приводит слова Артеты Football.London.



Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).

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