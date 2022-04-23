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Артета оценил акцию болельщиков «Ливерпуля» в поддержку Роналду

Артета оценил акцию болельщиков «Ливерпуля» в поддержку Роналду
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об акции болельщиков «Ливерпуля» в поддержку нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время матча 30-го тура АПЛ.

«Не думаю, что мне позволено говорить об этом, потому что, если вы не испытали подобного, вы, вероятно, не сможете понять ту боль, которую чувствовал человек. Но то, что произошло на «Энфилде», было исключительным. Спорт должен быть средством для объединения людей. Этого единства иногда не хватает. Приятно работать в лиге с клубами и людьми, которые способны на такие жесты», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, на седьмой минуте встречи болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорождённого сына. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 4:0.

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