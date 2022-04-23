Руденко: готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но в «Зенит», ЦСКА, «Локо» тоже пойду

Воспитанник московского «Спартака» нападающий Александр Руденко, который выступает за «Химки», назвал клубы, в которые он готов перейти.
«Главное — это вернуться на свой уровень, очень хочу проявить себя. Также хочу, чтобы «Химки» остались в РПЛ. Мой контракт на два года, хочется поиграть на высоком уровне.
Конечно, есть мечта поиграть в Европе. Хочу проявить себя здесь, чтобы поступили предложения из Европы. Я бы с удовольствием поехал. Думаю, поиграл бы в Испании.
Если «Спартак» захочет вернуть меня, то почему бы и нет? Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но и в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» тоже пойду. Не вижу ничего такого. Готов ли к хейту от болельщиков? Фанаты «Спартака» тоже это всё видели. Многие из них меня поддерживали, за это спасибо им. Они сами не понимали, почему так происходит», — цитирует Руденко «РИА Новости».
- 23 апреля 2022
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:27
-
08:57
-
08:54
-
08:36
-
08:19
-
06:40
-
05:29
-
04:53
-
04:22
-
04:04
-
03:46
-
03:20
-
03:13
-
02:47
-
02:38
-
02:10
-
02:09
-
01:57
-
01:45
-
01:42
-
01:23
-
01:20
-
00:53
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:15
-
00:14
-
00:06