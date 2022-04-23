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Руденко: готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но в «Зенит», ЦСКА, «Локо» тоже пойду

Руденко: готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но в «Зенит», ЦСКА, «Локо» тоже пойду
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Воспитанник московского «Спартака» нападающий Александр Руденко, который выступает за «Химки», назвал клубы, в которые он готов перейти.

«Главное — это вернуться на свой уровень, очень хочу проявить себя. Также хочу, чтобы «Химки» остались в РПЛ. Мой контракт на два года, хочется поиграть на высоком уровне.

Конечно, есть мечта поиграть в Европе. Хочу проявить себя здесь, чтобы поступили предложения из Европы. Я бы с удовольствием поехал. Думаю, поиграл бы в Испании.

Если «Спартак» захочет вернуть меня, то почему бы и нет? Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но и в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» тоже пойду. Не вижу ничего такого. Готов ли к хейту от болельщиков? Фанаты «Спартака» тоже это всё видели. Многие из них меня поддерживали, за это спасибо им. Они сами не понимали, почему так происходит», — цитирует Руденко «РИА Новости».

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