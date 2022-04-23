Хитцфельд: критика в адрес Нагельсмана неуместна. Юлиан — правильный тренер для «Баварии»
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Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд поделился мнением о работе нынешнего наставника мюнхенского клуба Юлиана Нагельсмана.
«Критика в адрес Нагельсмана неуместна. Ты не можешь одерживать победу в каждом матче. На мой взгляд, он отлично справляется со своей задачей и обладает прекрасными данными. Юлиан — правильный тренер для этой команды», — приводит слова Хитцфельда Sky Germany.
Мюнхенская «Бавария» в 30 матчах набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Сегодня, 23 апреля, «Бавария» проведёт матч 31-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 19:30 мск.
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