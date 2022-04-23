«Арсенал» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Жезусом
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы не вели прямых переговоров, однако руководство «Арсенала» уже связывалось с представителями 25-летнего бразильского футболиста, чтобы обсудить условия личного контракта. Отмечается, что Жезус открыт для перехода в лондонский клуб из-за нехватки игрового времени в «Манчестер Сити».
Напомним, Жезус перешёл в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» в 2016 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал семь результативных передач. С 2016 года Жезус вызывается в национальную команду Бразилии.
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