Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 26-го тура

Сегодня, 23 апреля, матчем «Урал» — «Уфа» стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 26-м туре состоятся следующие восемь встреч:



23 апреля (суббота)

«Урал» — «Уфа» (Екатеринбург, 14:00 мск);

«Локомотив» — «Нижний Новгород» (Москва, 16:30 мск);

«Сочи» — «Ахмат» (Сочи, 19:00 мск);

24 апреля (воскресенье)

«Рубин» — «Арсенал» (Казань, 14:00 мск);

«Химки» — «Крылья Советов» (Химки, 14:00 мск);

«Ростов» — «Спартак» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск);

ЦСКА — «Динамо» (Москва, 19:30 мск);

25 апреля (понедельник)

«Краснодар» — «Зенит» (Краснодар, 19:00 мск).

После 25 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 55 очков. В тройку лидеров также входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (44).