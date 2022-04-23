Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 26-го тура
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Сегодня, 23 апреля, матчем «Урал» — «Уфа» стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 26-м туре состоятся следующие восемь встреч:
23 апреля (суббота)
- «Урал» — «Уфа» (Екатеринбург, 14:00 мск);
- «Локомотив» — «Нижний Новгород» (Москва, 16:30 мск);
- «Сочи» — «Ахмат» (Сочи, 19:00 мск);
24 апреля (воскресенье)
- «Рубин» — «Арсенал» (Казань, 14:00 мск);
- «Химки» — «Крылья Советов» (Химки, 14:00 мск);
- «Ростов» — «Спартак» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск);
- ЦСКА — «Динамо» (Москва, 19:30 мск);
25 апреля (понедельник)
- «Краснодар» — «Зенит» (Краснодар, 19:00 мск).
После 25 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 55 очков. В тройку лидеров также входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (44).
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