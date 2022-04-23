«Урал» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 23 апреля, состоится матч «Урал» — «Уфа». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Ермаков и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
«Уфа» набрала 22 очка в 25 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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