«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 23 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».



Лондонский «Арсенал» набрал 57 очков в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (77).



В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с «Брентфордом».