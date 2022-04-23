«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 23 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Лондонский «Арсенал» набрал 57 очков в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (77).
В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с «Брентфордом».
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