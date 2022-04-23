«Бавария» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 23 апреля, состоится матч «Бавария» — «Боруссия» Д. Встреча 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» Д.



Мюнхенская «Бавария» набрала 72 очка в 30 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (63) — на 2-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «РБ Лейпциг» (54). Действующий чемпион Германии — «Бавария».



В следующем туре чемпионата Германии сезона-2021/2022 мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет с «Майнцем», а дортмундская «Боруссия» примет на своём поле «Бохум».