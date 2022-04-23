Хаманн: дортмундская «Боруссия» без Холанда станет сильнее

Бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о возможном уходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в стан «горожан».



«Думаю, этот цирк раздражает не только болельщиков, но и команду, и клуб. Игроки дортмундской «Боруссии» будут забивать голы и без Холанда. Так было всегда. Я верю, что без Холанда команда станет сильнее», — приводит слова Хаманна Bild.



Ранее появилась информация о том, что Эрлинг Холанд согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии.



Холанд выступает в составе «шмелей» с 2020 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, забил 18 голов и отдал семь результативных передач.