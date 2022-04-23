«Урал» — «Уфа»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Уфа».



«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.



Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.



«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Ортис.



Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Кротов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.

«Уфа» набрала 22 очка в 25 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).