«Урал» — «Уфа»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Уфа».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Ортис.
Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Кротов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.
«Уфа» набрала 22 очка в 25 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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